Os Japanejos, formados por Lucas Akira e Fábio, estão vivendo dias especiais em Barretos. Durante a Festa do Peão, a dupla vem colecionando momentos marcantes, apresentações, encontros com grandes nomes da música e novas conexões que reforçam cada vez mais o espaço que os artistas vêm conquistando.
No dia 21 de agosto, os Japanejos se apresentaram no Palco Brahma, dentro da Festa do Peão de Barretos. A apresentação levou a identidade e a energia da dupla para o público de um dos maiores eventos sertanejos do país e marcou mais um momento importante na trajetória dos artistas.
Já no dia 26 de agosto, foi a vez de viver uma noite especial no Rancho do Sertanejeiro, espaço que reúne artistas, influenciadores, marcas e personalidades durante os dias de festa em Barretos. Por lá, Lucas Akira e Fábio participaram de entrevistas, produziram conteúdos com diversos artistas, encontraram amigos e parceiros e também realizaram uma apresentação que chamou bastante atenção de quem estava no local.
A repercussão foi muito positiva. Durante a noite, várias pessoas se aproximaram para perguntar de onde os Japanejos eram e elogiar o trabalho da dupla, destacando a presença e a energia dos artistas.
Entre os grandes nomes presentes no Rancho estava Ana Castela, que também compartilhou os Japanejos em seus stories, aumentando ainda mais a visibilidade do momento vivido pela dupla. Mas os dias em Barretos foram muito além dos palcos. Os Japanejos aproveitaram a passagem pelo evento para fortalecer amizades e parcerias, realizar ativações com marcas, produzir conteúdos e, principalmente, viver experiências que fazem parte da construção da carreira de Lucas Akira e Fábio.
Em meio a tantos artistas e personalidades reunidos em Barretos, os Japanejos conseguiram se destacar, criar novas conexões e deixar sua marca. Foram dias de muito trabalho, mas também de muita diversão, encontros e momentos que fizeram tudo valer a pena.
E a história ainda continua. Lucas Akira e Fábio permanecem em Barretos nos próximos dias, levando muita moda, música e a energia dos Japanejos para o público.