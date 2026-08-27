Os Japanejos, formados por Lucas Akira e Fábio, estão vivendo dias especiais em Barretos. Durante a Festa do Peão, a dupla vem colecionando momentos marcantes, apresentações, encontros com grandes nomes da música e novas conexões que reforçam cada vez mais o espaço que os artistas vêm conquistando.

No dia 21 de agosto, os Japanejos se apresentaram no Palco Brahma, dentro da Festa do Peão de Barretos. A apresentação levou a identidade e a energia da dupla para o público de um dos maiores eventos sertanejos do país e marcou mais um momento importante na trajetória dos artistas.

Já no dia 26 de agosto, foi a vez de viver uma noite especial no Rancho do Sertanejeiro, espaço que reúne artistas, influenciadores, marcas e personalidades durante os dias de festa em Barretos. Por lá, Lucas Akira e Fábio participaram de entrevistas, produziram conteúdos com diversos artistas, encontraram amigos e parceiros e também realizaram uma apresentação que chamou bastante atenção de quem estava no local.