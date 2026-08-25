25 de agosto de 2026
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OPERAÇÃO EM BOTUCATU

Polícia Civil prende dois por não pagar pensão; um deve R$ 10 mil

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
Operação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu e Grupo de Operações Especiais (GOE)
Operação foi coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu e Grupo de Operações Especiais (GOE)

Botucatu - Uma operação coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e Grupo de Operações Especiais (GOE) da cidade resultou, na última semana, na prisão de dois homens pelo não pagamento de pensão alimentícia e na apreensão de um adolescente pelo ato infracional de tráfico de drogas.

O primeiro mandado de prisão civil era referente à Comarca de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O procurado, de 29 anos, foi preso quando trabalhava em uma obra em Pardinho.

Já o segundo preso em decorrência de débito alimentar, de 23 anos, tinha mandado expedido pela Comarca de Botucatu e foi localizado no município. O valor da dívida ultrapassa R$ 10 mil.

O adolescente, de 17 anos, tinha mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e da Juventude de Botucatu e foi levado à Fundação Casa, onde ficará internado provisoriamente por 45 dias.

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