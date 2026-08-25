Botucatu - Uma operação coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Botucatu (100 quilômetros de Bauru) e Grupo de Operações Especiais (GOE) da cidade resultou, na última semana, na prisão de dois homens pelo não pagamento de pensão alimentícia e na apreensão de um adolescente pelo ato infracional de tráfico de drogas.

O primeiro mandado de prisão civil era referente à Comarca de Jaboatão dos Guararapes, em Pernambuco. O procurado, de 29 anos, foi preso quando trabalhava em uma obra em Pardinho.

Já o segundo preso em decorrência de débito alimentar, de 23 anos, tinha mandado expedido pela Comarca de Botucatu e foi localizado no município. O valor da dívida ultrapassa R$ 10 mil.