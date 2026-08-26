Lençóis Paulista - Nesta quarta-feira (26), das 9h às 12h, o Corpo de Bombeiros realizará um treinamento de Manejo Integrado do Fogo (MIF) em uma área de cerrado atrás do Jardim Ubirama, em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru). A ação vai demandar o deslocamento de diversos veículos para a região.

O MIF é uma técnica prevista na Lei Federal nº 14.944/2024 que consiste na queima controlada de material combustível para reduzir o risco de incêndios de grande proporção e ajudar na recuperação de áreas naturais.

A ação será conduzida com rigorosos protocolos de segurança por uma equipe integrada de bombeiros de diversas cidades. Durante a atividade, moradores da região poderão notar a presença de fumaça nos arredores.