25 de agosto de 2026
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EM MINEIROS DO TIETÊ

PM atende capotamento e descobre que veículo havia sido furtado

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
Os policiais militares acionados para atender a ocorrência realizaram a pesquisa da placa do veículo, um Gol 1.0, que apontou registro de furto no município paranaense de Nossa Senhora das Graças
Os policiais militares acionados para atender a ocorrência realizaram a pesquisa da placa do veículo, um Gol 1.0, que apontou registro de furto no município paranaense de Nossa Senhora das Graças

Mineiros do Tietê - Na tarde desta terça-feira (25), durante o atendimento de um capotamento na estrada vicinal do Baixão da Serra, em Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru), a Polícia Militar (PM) descobriu que o carro envolvido no acidente havia sido furtado horas antes no Estado do Paraná.

Os policiais militares acionados para atender a ocorrência realizaram a pesquisa da placa do veículo, um Gol 1.0, que apontou registro de furto no município paranaense de Nossa Senhora das Graças.

Paralelamente, foi apurado que o condutor havia sido socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar em Barra Bonita, mas deixou o local antes da conclusão do atendimento médico.

Com as características do indivíduo e das roupas informadas às equipes, foi realizado cerco na região, que resultou na localização e prisão do suspeito nas imediações do Terminal Rodoviário da cidade.

Segundo a PM, o homem, que não possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH), confirmou seu envolvimento no acidente, mas apresentou versões contraditórias sobre a procedência do carro.

Após exame médico cautelar, ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação e permaneceu à disposição da Justiça, aguardando apresentação na audiência de custódia. O automóvel foi apreendido para a posterior devolução ao proprietário.

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