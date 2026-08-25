Mineiros do Tietê - Na tarde desta terça-feira (25), durante o atendimento de um capotamento na estrada vicinal do Baixão da Serra, em Mineiros do Tietê (65 quilômetros de Bauru), a Polícia Militar (PM) descobriu que o carro envolvido no acidente havia sido furtado horas antes no Estado do Paraná.

Os policiais militares acionados para atender a ocorrência realizaram a pesquisa da placa do veículo, um Gol 1.0, que apontou registro de furto no município paranaense de Nossa Senhora das Graças.

Paralelamente, foi apurado que o condutor havia sido socorrido e encaminhado para uma unidade hospitalar em Barra Bonita, mas deixou o local antes da conclusão do atendimento médico.