Agudos - No dia 6 de setembro, o Ginásio Municipal de Agudos (13 quilômetros de Bauru) será palco do Ruah, um grande evento católico, gratuito e aberto ao público. A programação acontecerá durante todo o dia, a partir das 8h, com momentos de espiritualidade, pregações, confissões, missa celebrada pelo bispo da Diocese de Bauru, dom Rubens Sevilha, adoração e um grande show de encerramento. O espaço também contará com praça de alimentação e estacionamento. A entrada é solidária, mediante a doação de 1 kg de alimento não perecível.

A principal atração será a Fraternidade São João Paulo II, que atualmente se destaca como uma das maiores referências da música católica no Brasil, levando seus shows e sua missão de evangelização para milhares de pessoas. Será a primeira vez que a banda se apresentará em Agudos e região. Os organizadores se preparam para receber aproximadamente 5 mil pessoas, com participantes de Agudos e região.

Até esta terça-feira (25), além da cidade-sede, moradores de Arealva, Areiópolis, Avaré, Barra Bonita, Bauru, Boraceia, Borebi, Botucatu, Brotas, Cerqueira César, Domélia, Duartina, Garça, Igaraçu do Tietê, Itapuí, Jaú, Lençóis Paulista, Macatuba, Marília, Pardinho, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Santa Maria da Serra, São Carlos e São Manuel já haviam feito inscrição para o evento.