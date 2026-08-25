Bauru terá neste domingo (30) um encontro de chorinho no Dona Pinguetta Clube do Vinil. A programação começa às 14h, com o DJ Nobru, que apresenta um repertório de brasilidades em vinil. A partir das 16h, o Trio Vou Vivendo - formado por Renata Wolff, Carlos Coletta e Odair Felício - puxa o repertório e convida músicos da região a participarem com seus instrumentos. A casa abre ao meio-dia.

Quem viveu as noites de choro no Jeribá Bar, entre 2006 e 2011, lembra. O grupo Noz Moscada transformava o lugar num ponto de encontro onde músicos e apreciadores se reuniam em volta da mesa, instrumentos à mão e participação aberta a quem chegasse. Era um ritual que acontecia com regularidade, alimentado pelo repertório e pela presença de quem sabia que ali o choro estava vivo.

Depois do Jeribá, o Bar do Aeroclube Bauru também abrigou encontros de chorinho por algum tempo. Mas, desde que aquelas rodas se dispersaram, a cidade ficou sem um espaço regular onde o gênero pudesse se encontrar com o público. Músicos e apreciadores sentem essa falta. Os encontros de choro em Bauru passaram a acontecer em lugares particulares, longe dos holofotes, mantidos pela vontade de quem não deixou a tradição morrer.