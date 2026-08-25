Bauru terá neste domingo (30) um encontro de chorinho no Dona Pinguetta Clube do Vinil. A programação começa às 14h, com o DJ Nobru, que apresenta um repertório de brasilidades em vinil. A partir das 16h, o Trio Vou Vivendo - formado por Renata Wolff, Carlos Coletta e Odair Felício - puxa o repertório e convida músicos da região a participarem com seus instrumentos. A casa abre ao meio-dia.
Quem viveu as noites de choro no Jeribá Bar, entre 2006 e 2011, lembra. O grupo Noz Moscada transformava o lugar num ponto de encontro onde músicos e apreciadores se reuniam em volta da mesa, instrumentos à mão e participação aberta a quem chegasse. Era um ritual que acontecia com regularidade, alimentado pelo repertório e pela presença de quem sabia que ali o choro estava vivo.
Depois do Jeribá, o Bar do Aeroclube Bauru também abrigou encontros de chorinho por algum tempo. Mas, desde que aquelas rodas se dispersaram, a cidade ficou sem um espaço regular onde o gênero pudesse se encontrar com o público. Músicos e apreciadores sentem essa falta. Os encontros de choro em Bauru passaram a acontecer em lugares particulares, longe dos holofotes, mantidos pela vontade de quem não deixou a tradição morrer.
Odair Felício, por exemplo, dedica-se a manter viva essa chama silenciosa — com o projeto autoral "Choro de Memórias" e com o Grupo Sotaque Brasileiro, que apresenta "Simplesmente Cartola" em diferentes espaços da cidade. Renata Wolff e Carlos Coletta também circulam por Bauru e região, em formações variadas que vão do choro à MPB, em centros culturais como Sesc, Sarau Sem Lei e Voodoo, além de apresentações em outras cidades do interior paulista.
O encontro deste domingo resgata uma das tradições mais bonitas do chorinho: a roda aberta, onde músicos chegam com seus instrumentos e se juntam aos que já estão tocando, sem separação entre palco e plateia — todos ao redor da mesma mesa, dividindo o mesmo repertório, a mesma cerveja e as melhores porções de boteco. Basta um violão, um cavaquinho, um pandeiro, uma flauta, e disposição para tocar, dançar e festejar.
Renata Wolff é flautista, violinista e vocalista, gestora da Clave Musical de Bauru e formada pelo Conservatório de Tatuí. Carlos Coletta é compositor e multi-instrumentista, com o álbum "Tons do Brasil" lançado recentemente. Odair Felício é violonista, líder do Grupo Sotaque Brasileiro e tem passagens por grupos como o Isaías e seus Chorões, além de ter gravado com Inezita Barroso.
Serviço
Evento: Chorinho com Trio Vou Vivendo
Data: Domingo, 30 de agosto
Horários: Abertura às 12h | DJ Nobru às 14h | Trio Vou Vivendo às 16h
Local: Dona Pinguetta Clube do Vinil – Rua Constituição, 7-5 (esquina com Rua Hermínio Pinto), Higienópolis, Bauru/SP
Instagram: @donapinguetta
Entrada: R$10,00 (portaria)
Sobre os artistas
Trio Vou Vivendo – Formado por Renata Wolff, Carlos Coletta e Odair Felício, o trio reúne três expoentes da cena musical de Bauru em torno da tradição do choro e da MPB.
Renata Wolff – Flautista, violinista e vocalista, é gestora da Clave Musical de Bauru e possui formação pelo Conservatório de Tatuí. Integrou o Noz Moscada, grupo que comandou os encontros de choro no Jeribá Bar, e atua em projetos como a Banda Cajuína e o espetáculo "Terra dos Sonhos".
Carlos Coletta – Compositor e multi-instrumentista, sua música é marcada pela poesia e brasilidade. Lançou recentemente o álbum "Tons do Brasil", que transita pelo samba, baião, bossa e outras vertentes da música nacional.
Odair Felício – Violonista e líder do Grupo Sotaque Brasileiro, com projetos como "Simplesmente Cartola" e o autoral "Choro de Memórias". Integrou o Grupo Bom Tempo e, em São Paulo, fez parte do Isaías e seus Chorões, além de ter gravado com Inezita Barroso no álbum "Perfil de São Paulo".
DJ Nobru – Projeto do artista e pesquisador Bruno Antunes, dedica-se desde 2021 à discotecagem em vinil, com pesquisa que atravessa samba, soul, rap, reggae e música latina. Já dividiu cabine com Di Melo, Rincón Sapiência, Kas Dub e Red Lion.