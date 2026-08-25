Lins - O Governo de São Paulo, por meio das Secretarias de Parcerias em Investimentos (SPI) e Educação, inaugurou nesta terça-feira (25), em Lins (102 quilômetros de Bauru), a Escola Estadual Adhemar Ferreira da Silva, a 13.ª unidade entregue pela PPP Novas Escolas no Estado, com capacidade para 780 alunos. O governo paulista também acompanhou execução de cerca de R$ 511 milhões em investimentos rodoviários no interior paulista, com intervenções na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), rodovia Castelo Branco (SP-280) e rodovia João Mellão (SP-255).

O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, acompanhou as intervenções e participou da inauguração da unidade em Lins ao lado do secretário executivo da Educação, Vinicius Mendonça Neiva. "O acompanhamento técnico permite verificar em campo o avanço das obras, os cronogramas e o cumprimento das obrigações previstas nos contratos. É uma etapa fundamental para assegurar que os investimentos se traduzam em infraestrutura mais segura, eficiente e adequada às necessidades de cada região", afirmou Rafael Benini.

A nova escola de Lins conta com 21 salas de aula, quatro espaços de inovação, sala de recursos, sala de leitura, espaços de estudo, auditório, centro de mídias, refeitório e ginásio poliesportivo. A PPP Novas Escolas prevê 33 unidades em 29 municípios paulistas, quase 35 mil vagas em período integral e investimento estimado de R$ 2,1 bilhões ao longo de 25 anos. No modelo, o parceiro privado é responsável pela construção, manutenção e serviços não pedagógicos, enquanto a gestão pedagógica permanece sob responsabilidade da Secretaria da Educação.