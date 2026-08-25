Lins - O Governo de São Paulo, por meio das Secretarias de Parcerias em Investimentos (SPI) e Educação, inaugurou nesta terça-feira (25), em Lins (102 quilômetros de Bauru), a Escola Estadual Adhemar Ferreira da Silva, a 13.ª unidade entregue pela PPP Novas Escolas no Estado, com capacidade para 780 alunos. O governo paulista também acompanhou execução de cerca de R$ 511 milhões em investimentos rodoviários no interior paulista, com intervenções na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), rodovia Castelo Branco (SP-280) e rodovia João Mellão (SP-255).
O secretário de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, acompanhou as intervenções e participou da inauguração da unidade em Lins ao lado do secretário executivo da Educação, Vinicius Mendonça Neiva. "O acompanhamento técnico permite verificar em campo o avanço das obras, os cronogramas e o cumprimento das obrigações previstas nos contratos. É uma etapa fundamental para assegurar que os investimentos se traduzam em infraestrutura mais segura, eficiente e adequada às necessidades de cada região", afirmou Rafael Benini.
A nova escola de Lins conta com 21 salas de aula, quatro espaços de inovação, sala de recursos, sala de leitura, espaços de estudo, auditório, centro de mídias, refeitório e ginásio poliesportivo. A PPP Novas Escolas prevê 33 unidades em 29 municípios paulistas, quase 35 mil vagas em período integral e investimento estimado de R$ 2,1 bilhões ao longo de 25 anos. No modelo, o parceiro privado é responsável pela construção, manutenção e serviços não pedagógicos, enquanto a gestão pedagógica permanece sob responsabilidade da Secretaria da Educação.
Na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333), entre Novo Horizonte e Pongaí, avança a construção da nova ponte sobre o rio Tietê, com investimento previsto em R$ 389 milhões. Com 2.416 metros de extensão, a estrutura será a maior ponte do Estado de São Paulo e está sendo implantada paralelamente à Ponte Engenheiro Gilberto Paim Pamplona. A nova travessia permitirá separar os sentidos de circulação e ampliar a capacidade da rodovia. A obra utiliza mais de 3,4 mil toneladas de aço e 35,5 mil metros cúbicos de concreto estrutural e conta com 260 colaboradores diretos, além de impactar mais de 390 empregos indiretos.
Em Águas de Santa Bárbara, o investimento estimado é de R$ 32 milhões na implantação de um novo dispositivo em desnível na rodovia Castelo Branco (SP-280). O projeto contempla viaduto, novas alças, duas rotatórias, cinco ramos de acesso e cerca de três quilômetros de novas conexões viárias, além de obras de drenagem, sinalização e segurança viária. A intervenção amplia a capacidade operacional do trecho e melhora as condições de circulação e acesso na região.
Já em Avaré, são cerca de R$ 90 milhões investidos em um novo dispositivo em desnível na rodovia João Mellão (SP-255). A intervenção inclui viaduto em estrutura metálica, rampas de acesso em concreto pré-moldado, rotatórias e novas vias, facilitando a conexão entre os bairros Terras de São José, Parque São Jorge e Residencial Gilberto Figueiras e o sistema viário municipal. A obra mobiliza mais de 300 empregos diretos e indiretos e amplia a segurança no entorno da rodovia.