Bauru ganha, a partir de setembro, um espaço dedicado à arte contemporânea. E com ele tem início o projeto "Workshops Paina – Arte Contemporânea e Ambientes Naturais", ciclo de três workshops gratuitos que reúne artistas e pesquisadores da região, convidados para explorar a relação entre criação artística e natureza. A iniciativa marca a estreia do Paina — localizado na Fazenda Paineiras, com acesso pela rodovia Bauru-Iacanga — como o mais novo espaço de arte e cultura independente na cidade, e já tem inscrições abertas para o primeiro encontro.
Contemplado pelo Chamamento Municipal de Projetos com Recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2024, sob gestão da Secretaria de Cultura de Bauru, o projeto reúne dez horas de atividades por workshop, com 25 vagas por turma, sempre aos finais de semana. As atividades são gratuitas, incluem almoço para os participantes e contam com intérprete de Libras mediante solicitação prévia no momento da inscrição.
O projeto é idealizado e desenvolvido pela artista plástica Adriana Rocha, proprietária da Fazenda Paineiras. Consagrada no circuito artístico brasileiro, ela formou-se em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) na década de 1980. Sua produção investiga as noções de tempo e memória por meio de pinturas e desenhos. Ao longo de sua trajetória, participou de exposições coletivas e individuais, feiras e salões no Brasil e no exterior. Também é autora dos livros "Pós-Modernidade, ruptura ou revisão?" e "Vila Aparecida, o caminho de uma comunidade".
"Sempre quisemos que a Fazenda Paineiras mantivesse viva a vocação para a livre circulação de ideias, desejo que começou com a minha mãe, Adelaide Reis dos Magalhães, leitora voraz, escritora, cronista em jornais locais e amante da música. Com este projeto cultural, temos a oportunidade de transformar a propriedade em um polo de arte, estudo e produção que dialoga com o que se faz de mais relevante em arte contemporânea no país, e de colocar Bauru e a região nesse mapa", afirma Rocha.
Os três workshops
"Adereços Botânicos", o primeiro workshop, acontece nos dias 5 e 6 de setembro (sábado e domingo), das 10h às 17h, sob comando da fotógrafa e artista plástica Marília Vasconcellos. As inscrições, gratuitas e abertas em 15 de agosto, seguem até 2 de setembro, pelo site www.painaartecontemporanea.com.br.
Na oficina, os participantes caminham pelo espaço da fazenda para observar plantas, flores, sementes e folhas — frescas e secas — e, a partir delas, criam sua obra de arte. Em seguida, são introduzidos à técnica de retrato botânico e realizam um ensaio fotográfico próprio em meio à natureza. Ao final, cada participante leva para casa as peças que criou.
Já o segundo workshop, "Curadoria em Arte Contemporânea e Arte e Tecnologia", ocorre nos dias 10 e 11 de outubro (sábado e domingo), das 10h às 17h, e reúne dois convidados: Marcelo Bressanin e Túlio Stafuzza. As inscrições gratuitas abrem em 14 de setembro e finalizam em 7 de outubro, também pelo mesmo site.
No sábado, Bressanin — artista conceitual dedicado à arte sonora desde 2010, com passagens por residências artísticas no Brasil, Chile e Argentina, e doutorando pelo programa de pós-graduação em Mídia e Tecnologia, da FAAC/Unesp — apresenta um panorama da arte tecnológica contemporânea desde a década de 1970 e conduz os participantes em exercícios de curadoria.
No domingo, é a vez de Stafuzza, poeta e curador com pós-graduação em Gestão Cultural pelo Senac, autor dos livros "Livro dos Pássaros" e "Quanto de mim é uma nuvem" (Editora Urutau) e coautor de "Kena" (Editora Rima), que propõe uma investigação sobre a relação entre palavra e imagem e sobre o próprio fazer curatorial.
Encerrando o ciclo, o workshop "Conflito Humano X Natureza" acontece nos dias 21 e 22 de novembro (sábado e domingo), das 10h às 17h, com a artista Sonia Guggisberg, doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, com pós-doutorado pela USP, cuja produção em videoarte investiga memória, testemunho e invisibilidade. As inscrições gratuitas abrem em 28 de outubro e terminam em 18 de novembro, pelo site do projeto.
No sábado, a programação inclui mostra de obras da artista pela manhã e, à tarde, intervenções artísticas produzidas pelos próprios participantes com câmeras de celular. No domingo, a manhã é dedicada à exibição de curtas-metragens e a uma roda de discussão, seguida à tarde por debates sobre as propostas apresentadas.
"Minha pesquisa e produção sempre caminharam entre a memória, o testemunho e aquilo que insistimos em tornar invisível, seja na cidade ou na floresta. O workshop é a ocasião de os participantes experimentarem essa tensão entre o humano e a natureza não como um tema distante, mas como algo que atravessa o corpo e o olhar de cada um. A arte contemporânea tem esse poder: transformar reflexão em gesto coletivo, mesmo diante da falta de certezas do nosso tempo", pontua Guggisberg.
Serviço
Evento: Projeto cultural "Workshops Paina – Arte Contemporânea e Ambientes Naturais" (atividades gratuitas, com direito a almoço e intérprete de Libras mediante solicitação):
"Adereços Botânicos", com Marilia Vasconcellos: 5 e 6 de setembro | Inscrições de 15 de agosto a 2 de setembro (abertas)
"Curadoria em Arte Contemporânea e Arte e Tecnologia", com Marcelo Bressanin e Túlio Stafuzza: 10 e 11 de outubro | Inscrições de 14 de setembro a 7 de outubro
"Conflito Humano X Natureza", com Sonia Guggisberg: 21 e 22 de novembro | Inscrições de 28 de outubro a 18 de novembro
Inscrições e programação completa: www.painaartecontemporanea.com.br
Local: Paina, Fazenda Paineiras, zona rural de Bauru
Endereço: Acesso pela rodovia Cezário José de Castilho (Rodovia Bauru-Iacanga), na altura do km 351,5, via estrada rural (localização da "Fazenda Paineiras" disponível no Waze)