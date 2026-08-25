Bauru ganha, a partir de setembro, um espaço dedicado à arte contemporânea. E com ele tem início o projeto "Workshops Paina – Arte Contemporânea e Ambientes Naturais", ciclo de três workshops gratuitos que reúne artistas e pesquisadores da região, convidados para explorar a relação entre criação artística e natureza. A iniciativa marca a estreia do Paina — localizado na Fazenda Paineiras, com acesso pela rodovia Bauru-Iacanga — como o mais novo espaço de arte e cultura independente na cidade, e já tem inscrições abertas para o primeiro encontro.

Contemplado pelo Chamamento Municipal de Projetos com Recursos da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB) 2024, sob gestão da Secretaria de Cultura de Bauru, o projeto reúne dez horas de atividades por workshop, com 25 vagas por turma, sempre aos finais de semana. As atividades são gratuitas, incluem almoço para os participantes e contam com intérprete de Libras mediante solicitação prévia no momento da inscrição.

O projeto é idealizado e desenvolvido pela artista plástica Adriana Rocha, proprietária da Fazenda Paineiras. Consagrada no circuito artístico brasileiro, ela formou-se em Artes Plásticas pela Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) na década de 1980. Sua produção investiga as noções de tempo e memória por meio de pinturas e desenhos. Ao longo de sua trajetória, participou de exposições coletivas e individuais, feiras e salões no Brasil e no exterior. Também é autora dos livros "Pós-Modernidade, ruptura ou revisão?" e "Vila Aparecida, o caminho de uma comunidade".