Jaú - A Câmara Municipal de Jaú (47 quilômetros de Bauru) informou, no fim da tarde desta terça-feira (25), que foi vítima de uma fraude financeira que está sendo investigada pelas autoridades policiais e também por meio de procedimentos internos do próprio Poder Legislativo. Detalhes sobre como ocorreu o golpe e valores desviados não foram divulgados.

"Assim que tomou conhecimento dos fatos, o presidente da Câmara Municipal de Jaú determinou a adoção das medidas necessárias para resguardar o patrimônio público e assegurar a devida apuração do caso", informou a Casa, por meio de nota assinada pelo presidente Jefferson Vieira.

"Paralelamente, o Poder Legislativo está adotando as providências cabíveis junto à instituição financeira, buscando a reparação dos valores envolvidos. Parte do montante já foi recuperada, e as medidas para a restituição integral dos recursos continuam sendo adotadas".