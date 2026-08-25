Jaú - A equipe de Mastologia do Hospital Amaral Carvalho (HAC) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) realizará pela primeira vez, na tarde desta quarta-feira (26), a inovadora técnica de crioablação para o tratamento de alguns tipos de câncer de mama em pacientes do hospital. O procedimento faz parte de projeto de pesquisa realizado nos maiores centros de câncer de mama do Brasil, incluindo o HAC.

A cirurgia está marcada para as 12h. De acordo com o hospital, a crioablação é um tratamento médico que usa o frio extremo (entre -140°C e -170°C) para congelar e destruir células doentes ou tumores. O médico guia uma agulha fina até o local, com ajuda de exames de imagem, e usa gases como o nitrogênio líquido para eliminar o tecido afetado sem precisar de uma cirurgia aberta.

"Trata-se de um estudo pioneiro na América Latina, com resultados promissores e potencial para expansão internacional da técnica. Com base nesses resultados, foi desenhado um ensaio clínico randomizado que compara crioablação e cirurgia mamária, com o objetivo de validar estratégias menos invasivas para o tratamento do câncer de mama", explica o HAC, por meio de nota.