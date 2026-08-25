O Tribunal de Justiça (TJ) de São Paulo acolheu embargos apresentados pela defesa de Edison Bastos Gasparini Júnior, ex-presidente da Companhia de Habitação Popular de Bauru (Cohab), e reduziu a pena imposta a ele de 18 anos, 6 meses e 13 dias para 12 anos, 8 meses e 13 dias de reclusão, em regime inicial fechado. A decisão foi tomada pela 9ª Câmara de Direito Criminal do TJ-SP, em julgamento realizado na última quinta-feira (20). O acórdão foi liberado nos autos na sexta-feira (21).

A Corte manteve, contudo, a condenação de Gasparini pelos crimes de peculato. Mesmo com a redução, ele deve cumprir pena em regime fechado assim que todos os recursos se esgotarem. A mudança ocorreu na classificação do crime de organização criminosa, que foi desclassificado para associação criminosa, prevista no artigo 288 do Código Penal. O entendimento adotado pelo relator, desembargador Sérgio Coelho, foi de que não houve prova segura da participação dolosa de um quarto integrante no esquema, requisito necessário para caracterizar organização criminosa. Para esse crime, a legislação exige a participação de pelo menos quatro pessoas estruturalmente organizadas, com divisão de tarefas.

Segundo o acórdão, as investigações apontaram desvios de recursos da Cohab que teriam ocorrido durante mais de 12 anos, entre julho de 2007 e dezembro de 2019. O valor nominal contabilizado pela própria companhia foi de R$ 54,8 milhões. De acordo com a decisão, os recursos eram sacados em espécie sob a justificativa de pagamentos de uma dívida relacionada ao seguro habitacional, mas a Caixa Seguros informou à investigação que não havia recebido os valores. O acórdão registra ainda que a dívida da Cohab com a seguradora, referente ao período de julho de 1998 a outubro de 2010, havia sido atualizada para R$ 190,765 milhões em março de 2020.

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