A Câmara Municipal de Bauru promoverá nesta quarta-feira (26), a partir das 14h, uma Audiência Pública para discutir sobre a dívida da Companhia de Habitação Popular de Bauru (Cohab) e formas de saná-la. A iniciativa é do vereador Eduardo Borgo (Novo). Foram convocados para o encontro o chefe de gabinete da Prefeitura, Leonardo Marcari; o secretário de Negócios Jurídicos, Vitor João de Freitas; o secretário da Fazenda, Everson Demarchi; e o atual presidente da Cohab, Everton Basílio.

No primeiro grande passivo, o histórico da dívida da Cohab Bauru com a Caixa Econômica Federal mostra uma trajetória de crescimento muito expressivo. Em 2022, o débito era estimado em R$ 1,7 bilhão, referente principalmente a contratos de financiamento habitacional com recursos do FGTS. Naquele momento, a Prefeitura negociava uma repactuação que, após a aplicação de descontos e dos créditos que a Cohab possuía junto ao FCVS e ao próprio FGTS, poderia reduzir o saldo para cerca de R$ 470 milhões, com prazo de pagamento ampliado de 20 para 30 anos.

Em agosto de 2023, a Caixa chegou a aprovar um acordo que apontava para uma redução ainda maior: o débito, então próximo de R$ 2 bilhões, poderia cair para aproximadamente R$ 383 milhões, considerando os créditos da Cohab e as condições negociadas para um parcelamento em 30 anos. O acordo, porém, não se consolidou. Nos anos seguintes, a dívida continuou crescendo e chegou a R$ 2,448 bilhões em setembro de 2025, segundo documento oficial da Cohab. Na atualização apresentada em 2026, o valor já estava na casa de R$ 2,5 bilhões a R$ 2,6 bilhões.