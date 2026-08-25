O vereador Junior Rodrigues (PSD) informa que após cobrança e repercussão entre usuários e servidores da rede municipal de saúde, a Prefeitura de Bauru resolveu o problema reclamado por ele sobre a redução da quantidade de exames disponibilizados pelas Unidades Básicas de Saúde (UBS)s. A denúncia de redução de média diária de cerca de 40 para dois exames, segundo relatos de equipes postos, foi tema de pronunciamento do parlamentar na tribuna da Câmara Municipal.

Junior Rodrigues havia também protocolado requerimento com base no artigo 18 da Lei Orgânica do Município, cobrando explicações da Administração sobre a redução, os motivos da decisão, os exames atingidos e os possíveis impactos para os pacientes. Para o vereador, a reversão da medida, cerca de 30 dias depois, é uma resposta importante, principalmente porque a realização de exames é fundamental para que médicos consigam diagnosticar doenças, acompanhar pacientes e indicar o tratamento adequado.

“É uma boa notícia saber que a medida foi revista. A Atenção Básica precisa ser fortalecida, porque é ali que muita coisa pode ser diagnosticada e tratada antes de se transformar em um problema mais grave. Cortar exames significa atrasar diagnósticos e, lá na frente, pressionar ainda mais UPAs, Pronto-Socorro e hospitais”, afirma Junior. O parlamentar também destaca que a mobilização só foi possível graças às informações que chegaram ao mandato por meio de servidores e usuários do SUS.

“Fiscalização se faz estando perto das pessoas e ouvindo quem vive a realidade todos os dias. Foram os relatos de servidores e pacientes que nos alertaram para o problema e permitiram que a gente agisse rapidamente. Esse trabalho conjunto faz diferença”, avalia.