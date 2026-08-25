Na noite desta segunda-feira (24), equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para conter mais um incêndio criminoso de grandes proporções em área de mato em Bauru, desta vez na região do Núcleo Fortunato Rocha Lima, zona Norte. O fogo atingiu uma extensa área, resultando em muita fumaça e dispersão de fuligem. Este mesmo problema vem se repetindo em épocas de estiagem na cidade. Foi a segunda grande queimada desta semana, sendo a anterior registrada no sábado (22), em um terreno situado na avenida Nações Norte, nas proximidades da rotatória com a avenida Moussa Nakhl Tobias. O fato também preocupa porque não chove em Bauru há 16 dias.

Segundo Marcelo Ryal, coordenador da Defesa Civil de Bauru, as pessoas estão ateando fogo para controlar o avanço da vegetação. Em períodos de tempo seco, incêndios já são esperados pela Defesa Civil. Essa prática de queimadas é considerada crime ambiental e é proibida pela legislação brasileira, com pena de reclusão de um a quatro anos e multa, já que o fogo pode se alastrar facilmente e eliminar a vegetação nativa. Além dos danos ambientais, atear fogo também pode causar a morte de animais silvestres, poluição do ar e riscos à saúde humana e ao patrimônio. Ryal reforça o pedido para que a população não use o fogo como limpeza de objetos inservíveis, folhagens e mato alto de terrenos.

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