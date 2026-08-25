O Teatro Municipal de Bauru recebe, nesta sexta (28) e sábado (29), apresentações gratuitas da São Paulo Companhia Jovem de Dança e da Cia. Estável de Dança. Os espetáculos começam às 20h, e os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão, no próprio local.

Na primeira noite, no dia 28, a São Paulo Companhia Jovem de Dança abre a programação com “Carmen”, coreografia de Gisele Bellot inspirada nas diferentes recriações da obra homônima do escritor Prosper Mérimée. A montagem aborda temas como desejo, poder, liberdade, pertencimento e igualdade. Na sequência, a Cia. Estável de Dança apresenta “Frida”, de Arilton Assunção. A obra explora questões relacionadas à condição feminina, aos padrões de beleza, à maternidade, às relações e à busca pela liberdade.

Já no dia 29, a programação começa com “Harém das Ausências”, de Wallace Guimarães, apresentada pela Cia. Estável de Dança. A obra utiliza dança contemporânea, músicas experimentais e referências à cultura brasileira para celebrar os 112 anos do poeta Vinicius de Moraes e discutir a ausência, a força e a resistência feminina.