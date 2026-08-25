O Teatro Municipal de Bauru recebe, nesta sexta (28) e sábado (29), apresentações gratuitas da São Paulo Companhia Jovem de Dança e da Cia. Estável de Dança. Os espetáculos começam às 20h, e os ingressos serão distribuídos uma hora antes de cada sessão, no próprio local.
Na primeira noite, no dia 28, a São Paulo Companhia Jovem de Dança abre a programação com “Carmen”, coreografia de Gisele Bellot inspirada nas diferentes recriações da obra homônima do escritor Prosper Mérimée. A montagem aborda temas como desejo, poder, liberdade, pertencimento e igualdade. Na sequência, a Cia. Estável de Dança apresenta “Frida”, de Arilton Assunção. A obra explora questões relacionadas à condição feminina, aos padrões de beleza, à maternidade, às relações e à busca pela liberdade.
Já no dia 29, a programação começa com “Harém das Ausências”, de Wallace Guimarães, apresentada pela Cia. Estável de Dança. A obra utiliza dança contemporânea, músicas experimentais e referências à cultura brasileira para celebrar os 112 anos do poeta Vinicius de Moraes e discutir a ausência, a força e a resistência feminina.
Encerrando a noite, a São Paulo Companhia Jovem de Dança apresenta “Aroeira”, de Anelita Gallo. Inspirada na árvore que dá nome ao espetáculo, a coreografia propõe uma reflexão poética sobre o florescimento, a força vital e a potência de existir. A montagem dialoga com o jazz dance e movimentos percussivos. As apresentações têm classificação livre e reúnem elementos das danças clássica e contemporânea. A São Paulo Companhia Jovem de Dança é formada por 20 jovens bailarinos e surgiu a partir do Curso de Especialização em Dança: Intérprete-Criador, da São Paulo Escola de Dança.
Criada em 2025 pelo Estado de São Paulo, a companhia busca contribuir para a formação e inserção profissional de novos bailarinos, proporcionando experiências em aulas, ensaios, processos criativos, montagens e apresentações. A São Paulo Escola de Dança foi criada em 2021 pelo Estado de São Paulo e é gerida pela Associação Pró-Dança. A instituição oferece cursos gratuitos e desenvolve atividades de formação, criação, produção e reflexão relacionadas à dança.
O Teatro Municipal fica na avenida Nações Unidas, 8-9, centro.