O secretário estadual de Parcerias em Investimentos, Rafael Benini, cumpre agenda técnica nesta terça-feira (25) no interior de São Paulo com visitas a obras de infraestrutura rodoviária e participação da inauguração, em Lins (102 quilômetros de Bauru), de uma nova unidade da PPP Novas Escolas. A agenda terá também a participação do secretário executivo da Educação, Vinicius Mendonça Neiva, na inauguração da escola.

A programação começa em Lins, às 10h, com a inauguração da Escola Estadual Adhemar Ferreira da Silva, a 13.ª unidade da PPP Novas Escolas. Na sequência, Rafael Benini acompanha as obras de duplicação da ponte sobre o rio Tietê na rodovia Dr. Mário Gentil (SP-333). Com 2.416 metros de extensão, a nova estrutura será a maior ponte do Estado de São Paulo.

No período da tarde, a agenda prossegue em Águas de Santa Bárbara, com visita técnica às obras do dispositivo em desnível no km 292+880 da rodovia Castello Branco (SP-280), e em Avaré, onde serão acompanhadas as obras do dispositivo em desnível no km 260 da rodovia João Mellão (SP-255).