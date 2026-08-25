A Cart Concessionária de Rodovias realizará, nesta terça-feira (25), obras de melhorias no pavimento da vicinal SPA-247, que liga a rodovia João Baptista Cabral Rennó (SP-225), a Bauru-Ipaussu, à Piratininga (13 quilômetros de Bauru). As intervenções exigirão a interdição parcial de uma das faixas de rolamento, com implantação do sistema Pare e Siga para o controle do tráfego durante a execução dos serviços.

As atividades ocorrerão das 7h às 18h e fazem parte do cronograma permanente de conservação e manutenção da malha viária administrada pela concessionária. Durante a execução dos serviços, o fluxo de veículos será alternado em uma única faixa, sob a orientação de equipes operacionais.

Os locais receberão sinalização especial para alertar e orientar os motoristas sobre as alterações temporárias no trânsito. A Cart orienta os usuários a redobrarem a atenção ao se aproximarem dos trechos em obras, respeitando a sinalização, reduzindo a velocidade e seguindo as orientações dos operadores.