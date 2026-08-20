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BEM PRESERVADO

Coreto da praça Rui Barbosa é tombado pelo patrimônio cultural

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Priscila Medeiros
Coreto foi preservado em sua totalidade
Coreto foi preservado em sua totalidade

O coreto da praça Rui Barbosa, no centro de Bauru, foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (Codepac) e pela Prefeitura Municipal. O decreto de tombamento foi publicado no Diário Oficial do município desta quinta-feira (20). 

O coreto é de 1913 e possui estrutura metálica sextavada em ferro fundido, de origem francesa, com ornamentação característica do romantismo francês do século XX. O projeto paisagístico da praça é do engenheiro Heitor de Andrada Campos, de 1914.

O tombamento abrange o bem em sua totalidade, incluindo a estrutura metálica e a base de alvenaria. O decreto preserva os seguintes elementos: o lustre e ornamentos circulares, ponteiro em formato de harpa, guarda-corpo original, porão e escadarias. A proteção estende-se ao entorno para garantir sua visibilidade e ambiência. Qualquer intervenção, reparação ou alteração deverá seguir os parâmetros estabelecidos pelo Codepac.

Ponteiro em formato de harpa. Foto: Priscila Medeiros
Ponteiro em formato de harpa. Foto: Priscila Medeiros
Ornamentos circulares também foram preservados. Foto: Priscila Medeiros
Ornamentos circulares também foram preservados. Foto: Priscila Medeiros
Lustre também foi tombado. Foto: Priscila Medeiros
Lustre também foi tombado. Foto: Priscila Medeiros

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