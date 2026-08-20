O coreto da praça Rui Barbosa, no centro de Bauru, foi tombado pelo Conselho de Defesa do Patrimônio Cultural (Codepac) e pela Prefeitura Municipal. O decreto de tombamento foi publicado no Diário Oficial do município desta quinta-feira (20).

O coreto é de 1913 e possui estrutura metálica sextavada em ferro fundido, de origem francesa, com ornamentação característica do romantismo francês do século XX. O projeto paisagístico da praça é do engenheiro Heitor de Andrada Campos, de 1914.

O tombamento abrange o bem em sua totalidade, incluindo a estrutura metálica e a base de alvenaria. O decreto preserva os seguintes elementos: o lustre e ornamentos circulares, ponteiro em formato de harpa, guarda-corpo original, porão e escadarias. A proteção estende-se ao entorno para garantir sua visibilidade e ambiência. Qualquer intervenção, reparação ou alteração deverá seguir os parâmetros estabelecidos pelo Codepac.