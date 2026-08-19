Bauru recebe a 1ª edição do Circuito Feira Afro Centro-Oeste Paulista neste domingo (23), a partir das 14h, na praça Orlando Lamônica, no Jardim Godoy. O evento é um encontro voltado à valorização da cultura afro-brasileira, do empreendedorismo negro e da promoção da igualdade racial.
A realização é da Prefeitura de Bauru, por meio da Coordenadoria de Políticas Públicas para Igualdade Racial e Povos Indígenas, vinculada à Secretaria de Governo, em parceria com o Conselho Municipal da Comunidade Negra. O evento reunirá artistas, empreendedores, coletivos, lideranças e a comunidade em uma programação gratuita e diversificada. A entrada é gratuita e aberta ao público.
Durante toda a tarde, as pessoas poderão visitar a Feira de Afroempreendedorismo, com artesanato, moda, gastronomia e produtos autorais, além de conhecer exposições sobre a cultura afro-brasileira, participar de ações de letramento racial, rodas de conversa, concurso de tranças, biblioteca móvel, brinquedos infláveis e banca do Sebrae Bauru.
A programação artística terá início às 14h, com apresentação do grupo de street dance da Wise Madness, seguida da cerimônia oficial de abertura e da apresentação da Orquestra de Percussão Percucite. Ao longo do evento, o público acompanhará apresentações de hip hop, slam, danças africanas, capoeira, kickboxing, encontro de baterias das escolas de samba, e o show ‘Brasilidades’, da Escola de Música Adriana Rossetto, além do tradicional Encontro dos Sambistas, que encerrará a programação com uma grande roda de samba aberta para a participação popular.
Mais do que uma feira, o Circuito Feira Afro Centro-Oeste Paulista é um espaço de fortalecimento das políticas públicas de igualdade racial, incentivo à economia criativa e valorização da ancestralidade, promovendo o diálogo, a inclusão e o reconhecimento da contribuição da população negra para a formação da cultura brasileira.