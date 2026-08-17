A dupla DNA DJs celebrou 14 anos de história com uma grande festa no Quiosque Universitário, em Marília. O evento reuniu música, diversidade e atrações como DJ Gabi Abreu, DJ Gui Rafael, DJ Lady Lucie e a drag queen Ruby Nox, vencedora da segunda temporada de Drag Race Brasil.
Criado em Bauru, em 2012, o projeto começou como DNA da Balada, voltado à cobertura da noite e da cena LGBTQIA+ no interior paulista. Ao longo dos anos, acumulou milhares de registros, entrevistas e coberturas de eventos, além de um acervo no YouTube que já ultrapassa 3,2 milhões de visualizações.
A comemoração reuniu público de Assis, Bauru, Garça, Lins, Pompéia e Tupã e reforçou a essência construída ao longo dessa trajetória: música, entretenimento, diversidade e conexão com o público.
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