17 de agosto de 2026
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COBERTURA

DNA DJs comemora 14 anos com música e diversidade

da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Lucas Diflora
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Lucas Diflora
DNA DJs comemora 14 anos com música e diversidade
DNA DJs comemora 14 anos com música e diversidade

A dupla DNA DJs celebrou 14 anos de história com uma grande festa no Quiosque Universitário, em Marília. O evento reuniu música, diversidade e atrações como DJ Gabi Abreu, DJ Gui Rafael, DJ Lady Lucie e a drag queen Ruby Nox, vencedora da segunda temporada de Drag Race Brasil.

Criado em Bauru, em 2012, o projeto começou como DNA da Balada, voltado à cobertura da noite e da cena LGBTQIA+ no interior paulista. Ao longo dos anos, acumulou milhares de registros, entrevistas e coberturas de eventos, além de um acervo no YouTube que já ultrapassa 3,2 milhões de visualizações.

A comemoração reuniu público de Assis, Bauru, Garça, Lins, Pompéia e Tupã e reforçou a essência construída ao longo dessa trajetória: música, entretenimento, diversidade e conexão com o público.

VEJA ABAIXO TODAS AS FOTOS: 

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