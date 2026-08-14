Uma motocicleta roubada em Bauru na quinta-feira (13) foi recuperada nesta sexta-feira (14) por policiais civis da 1.ª Delegacia de Investigações Gerais (1.ª DIG) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic). O condutor foi flagrado com várias porções de drogas e, além da receptação, responderá por tráfico, por resistir à abordagem e por crime de trânsito, já que tentou fugir das equipes em alta velocidade por vias de grande movimento.

Segundo o registro policial, ao ser abordado, o suspeito alegou que havia adquirido o veículo por R$ 200,00, sem qualquer documentação. Durante as diligências, admitiu ter dispensado pinos com cocaína e indicou o endereço de sua residência, onde foram encontradas 24 pedras de crack, 42 pinos com cocaína e R$ 100,00 em dinheiro. Ele foi conduzido à sede da Deic, onde foi autuado em flagrante e ficou à disposição da Justiça.