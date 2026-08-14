Um homem de 48 anos foi vítima de roubo na madrugada do último domingo (9), enquanto caminhava pelo viaduto da rua Treze de Maio, na região central de Bauru, de acordo com o boletim de ocorrência (BO), registrado nesta sexta (14), na Central de Polícia Judiciária (CPJ). O crime aconteceu por volta da 0h05, próximo à confluência com a Rua Presidente Kennedy.

A vítima relatou à Polícia Civil que caminhava pelo local quando foi surpreendida por um homem que se aproximou por trás e encostou um objeto pontiagudo em suas costas. O suspeito teria ordenado que a vítima não olhasse para trás e, em seguida, tomado uma bolsa que ela carregava na mão direita. O homem continuou caminhando e, após se distanciar do criminoso, conseguiu vê-lo descendo pela lateral do viaduto em direção à linha férrea.

Ainda de acordo com o registro policial, a vítima não conseguiu identificar o objeto utilizado pelo assaltante e não sofreu agressões físicas. Foram levados uma bolsa preta de couro sintético, um telefone celular da marca Motorola, de cor cinza, e uma blusa/moletom azul.