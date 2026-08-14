Um homem de 47 anos teve sua motocicleta "fechada" por dois homens em outra moto, foi agredido com socos e teve o veículo e a mochila roubados, na tarde desta quinta-feira (14), na avenida Affonso José Aiello, na região da Vila Aviação, em Bauru.

Segundo o boletim de ocorrência (BO) registrado nesta sexta-feira (14), a vítima seguia pela avenida na direção de uma Mottu Sport 110, no sentido Centro-bairro, quando, por volta das 15h30, teve sua frente fechada por uma Honda Titan com dois homens.

Conforme o BO, o garupa desceu, colocou a mão na cintura simulando estar armado e ordenou que ele tirasse o capacete, agredindo-o com dois socos no rosto e roubando sua moto e mochila. A dupla fugiu logo depois. O caso será investigado pela Polícia Civil.