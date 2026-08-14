O Bauru Basket volta à quadra neste sábado (15) para mais um desafio fora de casa. Depois de dominar o Osasco por 91 x 64 na última quinta-feira (13), agora será a vez de ir até o ginásio Professor Hugo Ramos para medir forças contra o Mogi das Cruzes. A partida será às 18h, válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo da FPB TV, no YouTube.

O Dragão chega ao confronto embalado por dois resultados positivos. Antes do triunfo diante do time da Grande São Paulo, os bauruenses haviam vencido o Pinheiros por 74 x 63, no ginásio Panela de Pressão. Sendo assim, a equipe soma duas vitórias em três jogos, já que foi derrotada pelo Sesi Franca na abertura do estadual.

Para manter o bom momento, porém, os comandados do técnico Paulo Jaú terão pela frente não apenas um adversário invicto, mas também uma das equipes que mais se movimentaram no mercado para a temporada 2026/2027. O Mogi passou por uma ampla reformulação e trouxe nomes de destaque do basquete nacional, como Georginho e Lucas Dias, ambos da Seleção Brasileira e vindos do Sesi Franca. Além da dupla, outro reforço de peso foi o armador Dontrell Brite, que defendeu o Bauru Basket nas últimas cinco temporadas.