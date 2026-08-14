O Bauru Basket volta à quadra neste sábado (15) para mais um desafio fora de casa. Depois de dominar o Osasco por 91 x 64 na última quinta-feira (13), agora será a vez de ir até o ginásio Professor Hugo Ramos para medir forças contra o Mogi das Cruzes. A partida será às 18h, válida pela quarta rodada do Campeonato Paulista, com transmissão ao vivo da FPB TV, no YouTube.
O Dragão chega ao confronto embalado por dois resultados positivos. Antes do triunfo diante do time da Grande São Paulo, os bauruenses haviam vencido o Pinheiros por 74 x 63, no ginásio Panela de Pressão. Sendo assim, a equipe soma duas vitórias em três jogos, já que foi derrotada pelo Sesi Franca na abertura do estadual.
Para manter o bom momento, porém, os comandados do técnico Paulo Jaú terão pela frente não apenas um adversário invicto, mas também uma das equipes que mais se movimentaram no mercado para a temporada 2026/2027. O Mogi passou por uma ampla reformulação e trouxe nomes de destaque do basquete nacional, como Georginho e Lucas Dias, ambos da Seleção Brasileira e vindos do Sesi Franca. Além da dupla, outro reforço de peso foi o armador Dontrell Brite, que defendeu o Bauru Basket nas últimas cinco temporadas.
"É um grande desafio. O Mogi talvez tenha sido a equipe que mais movimentou o mercado nesta pré-temporada, porque reforçou seu elenco tirando peças importantes de seus rivais. Isso gerou um grande movimento e fez com que todas as equipes fossem impactadas de alguma forma. As contratações são de jogadores com muita qualidade e nível internacional. Então, acredito que seja um time que se coloca entre as grandes forças, para chegar e brigar por títulos", disse o treinador bauruense.
Apesar da análise em relação ao plantel mogiano, Jaú acredita que o início de temporada pede outro tipo de estratégia. "Assim como nós, é um grupo que ainda está buscando entrosamento. Por isso, acredito que, neste estágio em que estamos, ainda não é a hora de montarmos nosso plano de jogo baseado nos adversários. Os jogadores ainda estão se conhecendo, entendendo nossos conceitos, nossa filosofia. Temos que levar em conta o nosso contexto físico, técnico e tático para evoluir passo a passo", completou o comandante.
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A comissão técnica segue sem contar com Wesley Mogi, que se recupera de uma hiperextensão no joelho esquerdo. A resposta ao tratamento tem sido positiva, mas ainda não há previsão para o retorno às quadras.
Além disso, Paulo Jaú manterá o revezamento entre os estrangeiros. Vale lembrar que o regulamento do Campeonato Paulista permite que apenas três sejam relacionados por partida, enquanto o Bauru conta com quatro no elenco: os norte-americanos Anthony Harris e Corderro Bennett, além dos argentinos Fermín Thygesen e Franco Vieta.
Todos viajaram com a delegação para a rodada dupla longe de casa, e a definição de quem ficará fora diante do Mogi acontecerá apenas próximo ao horário da partida.