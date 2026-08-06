Para receber as vacinas, não é necessário agendamento prévio, basta comparecer a uma unidade de saúde com documentos pessoais e a carteira de vacinação. As vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), que funcionam de segunda a sexta-feira.

A vacinação é realizada durante todo o ano, mas neste mês a campanha tem como objetivo atualizar as vacinas em atraso e conscientizar a população sobre a importância da imunização. Com foco na prevenção de doenças e na atualização das carteiras de vacinação, a iniciativa busca evitar o retorno de enfermidades já controladas, reforçando a vacinação como uma medida essencial de proteção individual e coletiva.

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, promove durante o mês de agosto a Campanha de Multivacinação, com o objetivo de ampliar as coberturas vacinais, principalmente em crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Também serão aplicadas as vacinas destinadas a adultos e idosos. A ação integra a mobilização nacional, organizada pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população.

A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma das medidas mais seguras e eficazes para proteger a saúde da população e convida todas as famílias a manterem a vacinação em dia. Durante a campanha, estarão disponíveis as vacinas indicadas conforme a faixa etária, condição de saúde e situação vacinal de cada pessoa, conforme a seguir.

- Influenza – para toda a população a partir de 6 meses de idade

- Covid-19 – para os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e pessoas que ainda não receberam nenhuma dose da vacina

- Hepatite A – de 15 meses até menores de 5 anos

- Hepatite B – sem limite de idade

- Poliomielite – menores de 19 anos, de acordo com a situação vacinal

- Rotavírus – menores de 2 anos

- Vacinas Pneumocócicas (10, 13 e 20-valente) – menores de 5 anos

- Meningocócica C – menores de 5 anos

- Meningocócica ACWY – crianças de 12 meses e adolescentes de 11 a 14 anos

- Pentavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hib e Hepatite B) – até 6 anos de idade

- Febre Amarela – a partir de 9 meses até 59 anos

- Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) – a partir de 1 ano até 59 anos

- Varicela – a partir de 1 ano até 6 anos, de acordo com a situação vacinal

- Dengue – de 10 a 14 anos

- HPV – de 9 a 19 anos

- dTPa (Difteria, Tétano e Coqueluche Acelular Adulto) – gestantes e profissionais de saúde

- Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – gestantes a partir de 28 semanas de gestação

‘DIA D’ DE MULTIVACINAÇÃO

Como parte da mobilização, no dia 22 de agosto, um sábado, será realizado o ‘Dia D’ da Campanha de Multivacinação. Nesta data, as UBSs e USFs estarão abertas das 8h às 17h para facilitar o acesso da população às vacinas. Além da vacinação, as unidades também vão oferecer outros serviços de saúde para toda a família.