A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Saúde, promove durante o mês de agosto a Campanha de Multivacinação, com o objetivo de ampliar as coberturas vacinais, principalmente em crianças e adolescentes de até 15 anos de idade. Também serão aplicadas as vacinas destinadas a adultos e idosos. A ação integra a mobilização nacional, organizada pelo Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal e reforçar a proteção da população.
A vacinação é realizada durante todo o ano, mas neste mês a campanha tem como objetivo atualizar as vacinas em atraso e conscientizar a população sobre a importância da imunização. Com foco na prevenção de doenças e na atualização das carteiras de vacinação, a iniciativa busca evitar o retorno de enfermidades já controladas, reforçando a vacinação como uma medida essencial de proteção individual e coletiva.
Para receber as vacinas, não é necessário agendamento prévio, basta comparecer a uma unidade de saúde com documentos pessoais e a carteira de vacinação. As vacinas estão disponíveis nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Unidades de Saúde da Família (USFs), que funcionam de segunda a sexta-feira.
A Secretaria de Saúde reforça que a vacinação é uma das medidas mais seguras e eficazes para proteger a saúde da população e convida todas as famílias a manterem a vacinação em dia. Durante a campanha, estarão disponíveis as vacinas indicadas conforme a faixa etária, condição de saúde e situação vacinal de cada pessoa, conforme a seguir.
- Influenza – para toda a população a partir de 6 meses de idade
- Covid-19 – para os públicos prioritários definidos pelo Ministério da Saúde, como crianças menores de 5 anos, pessoas com 60 anos ou mais, pessoas imunocomprometidas, gestantes e puérperas, indígenas, ribeirinhos e quilombolas, trabalhadores da saúde, pessoas com deficiência permanente, pessoas com comorbidades, funcionários do sistema prisional e pessoas que ainda não receberam nenhuma dose da vacina
- Hepatite A – de 15 meses até menores de 5 anos
- Hepatite B – sem limite de idade
- Poliomielite – menores de 19 anos, de acordo com a situação vacinal
- Rotavírus – menores de 2 anos
- Vacinas Pneumocócicas (10, 13 e 20-valente) – menores de 5 anos
- Meningocócica C – menores de 5 anos
- Meningocócica ACWY – crianças de 12 meses e adolescentes de 11 a 14 anos
- Pentavalente (Difteria, Tétano, Coqueluche, Hib e Hepatite B) – até 6 anos de idade
- Febre Amarela – a partir de 9 meses até 59 anos
- Tríplice Viral (Sarampo, Caxumba e Rubéola) – a partir de 1 ano até 59 anos
- Varicela – a partir de 1 ano até 6 anos, de acordo com a situação vacinal
- Dengue – de 10 a 14 anos
- HPV – de 9 a 19 anos
- dTPa (Difteria, Tétano e Coqueluche Acelular Adulto) – gestantes e profissionais de saúde
- Vírus Sincicial Respiratório (VSR) – gestantes a partir de 28 semanas de gestação
‘DIA D’ DE MULTIVACINAÇÃO
Como parte da mobilização, no dia 22 de agosto, um sábado, será realizado o ‘Dia D’ da Campanha de Multivacinação. Nesta data, as UBSs e USFs estarão abertas das 8h às 17h para facilitar o acesso da população às vacinas. Além da vacinação, as unidades também vão oferecer outros serviços de saúde para toda a família.
PONTOS DE VACINAÇÃO
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 22h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 21h
- USF Jd. Godoy
Alameda Flor do Amor, quadra 1
- USF Vila Dutra
Rua Luiz Barbosa Sobrinho, 1-178
- USF Santa Edwirges
Alameda Tróia, quadra 11
- USF Vila São Paulo
Rua Gaudêncio Piola, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 19h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 18h30
UBS Centro
Rua Quintino Bocaiúva, 5-45
UBS Bela Vista
Rua Marçal de Arruda Campos, 4-41
UBS Falcão
Rua Salvador Filardi, 6-8
UBS Cardia
Rua Ezequiel Ramos,11-78
UBS Nova Esperança
Rua Benedito de Abreu, s/n
UBS Redentor
Rua São Lucas, 3-30
UBS Independência
Rua Cuba – quadra 14 (em frente a Praça Carmelita Santos Souza)
UBS Octávio Rasi
Rua Paulo Leivas Macalão, s/n
UBS Geisel
Rua Anthero Donnini, s/n
UBS Jussara/Celina
Rua Bernardino de Campos, quadra 23
UBS Parque Vista Alegre
Rua Jacob Corso, quadra 4
UBS Jd. Europa
Rua Hermes C. Batista, 1-64
UBS Mary Dota
Rua Pedro Prata de Oliveira ao lado da UPA
UBS Chapadão/Mendonça
Rua Arlindo Pinto Ferreira, 1-15
UBS Gasparini
Rua Aparecida Inês Chrispim de Matos, quadra 2
UBS Beija-Flor
Rua Julieta G. de Mendonça, quadra 1
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h às 17h – com aplicação de vacinas das 7h30 às 16h30
USF Nove de Julho/Fortunato Rocha Lima
Rua Ernesto Gomes da Silva, 2-136
USF Nova Bauru
Rua Lucia Boni São Pedro, 2-154
USF Pousada da Esperança
Rua Antônio Jerônimo da Silva, 1-105
USF Vargem Limpa
Rua Accácio Rosa do Vale, quadra 4
Funcionamento das unidades de segunda a sexta-feira das 7h30 às 16h30 – com aplicação de vacinas das 8h às 16h
USF Distrito de Tibiriçá
Rua Carmelo Zamataro, s/n