A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Infraestrutura, deu início nesta terça-feira (4) ao serviço de recape em ruas do Núcleo José Regino e da Vila Tecnológica. Os trabalhos estão dentro do Programa ‘Desenvolve Bauru’, com recursos da Desenvolve SP, agência de fomento da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico.

O investimento será de cerca de R$ 9,5 milhões, em duas etapas, com o recape de todas as ruas do Núcleo José Regino e da Vila Tecnológica.

O convênio entre o município e o Estado foi assinado neste ano, após ser autorizado pela Câmara Municipal. Nos próximos meses, diversas regiões também receberão obras de recape, drenagem e asfalto. O programa vai investir R$ 111 milhões, em uma das maiores ações de estrutura urbana já realizadas em Bauru.