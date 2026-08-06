Um homem invadiu uma farmácia localizada no Jardim Chapadão, em Bauru, na tarde desta quarta-feira (5), por volta das 16h15, e roubou R$ 100,00 do caixa. Até a publicação desta reportagem, o suspeito não havia sido identificado.

Após ameaçar um funcionário, o suspeito fugiu com o dinheiro. No registro policial, não consta a informação se ele portava alguma arma. Ninguém se feriu na ação e o roubo será investigado pela Polícia Civil.

Outro caso

Na segunda-feira (3), uma farmácia localizada na zona sul de Bauru foi alvo de uma tentativa de roubo. O acusado estava armado, mas acabou se assustando quando o funcionário foi pegar uma chave e fugiu sem levar nada.