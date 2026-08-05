Botucatu - Três homens foram presos em flagrante nesta quarta-feira (5), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por policiais civis da Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (Dise) e Guarda Civil Municipal (GCM), com mais de 200 porções de drogas em um imóvel alvo de operações anteriores contra o tráfico.

As equipes cumpriram mandado de busca no endereço pela manhã, após investigações conduzidas pela especializada, e localizaram 97 pinos com cocaína, 29 porções de maconha, 99 pedras de crack, porção de cocaína pesando cerca de 90 gramas, 500 saquinhos plásticos e 500 pinos vazios e R$ 652,50.

O morador e outros dois homens que estavam na casa, local de várias denúncias anônimas por conta do comércio ilegal, foram autuados em flagrante na Dise pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico e permaneceram presos, à disposição da Justiça, na Central de Custódia de Botucatu.