Jaú - Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) localizaram um arsenal em uma residência, nesta quarta-feira (5), durante cumprimento de mandado de busca. O morador foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No endereço alvo das diligências, as equipes apreenderam pistolas, espingardas, carabina, munições de diversos calibres e acessórios bélicos, todos sem comprovação documental. O proprietário permaneceu à disposição da Justiça e a ocorrência segue sob investigação.