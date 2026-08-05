07 de agosto de 2026
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EM JAÚ

Polícia Civil localiza arsenal em residência e morador é preso

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Polícia Civil/Divulgação
No endereço alvo das diligências, as equipes apreenderam pistolas, espingardas, carabina, munições de diversos calibres e acessórios bélicos, todos sem comprovação documental
No endereço alvo das diligências, as equipes apreenderam pistolas, espingardas, carabina, munições de diversos calibres e acessórios bélicos, todos sem comprovação documental

Jaú - Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Jaú (47 quilômetros de Bauru) localizaram um arsenal em uma residência, nesta quarta-feira (5), durante cumprimento de mandado de busca. O morador foi preso em flagrante por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

No endereço alvo das diligências, as equipes apreenderam pistolas, espingardas, carabina, munições de diversos calibres e acessórios bélicos, todos sem comprovação documental. O proprietário permaneceu à disposição da Justiça e a ocorrência segue sob investigação.

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