O 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4º BPM/I), uma das mais tradicionais unidades da Polícia Militar do Estado de São Paulo, comemora nesta quinta-feira (6) seus 125 anos de fundação. A solenidade está marcada para as 10h, no Auditório João Paulo II, Bloco J da Unisagrado, em Bauru, e reunirá autoridades civis, militares e convidados.

Durante a cerimônia, será realizada a entrega da Medalha do Centenário do 4º Batalhão de Caçadores, honraria destinada a reconhecer personalidades civis e militares, além de instituições públicas e privadas, que tenham prestado relevantes serviços ao Estado de São Paulo e contribuído para o fortalecimento da Polícia Militar e da segurança pública.

A história da unidade teve início em 1901, na capital paulista, quando foi criado o então 4º Batalhão de Caçadores. Em 1927, o efetivo foi transferido para Bauru, chegando à cidade após embarque na Estação da Luz, em São Paulo. Desde então, a corporação passou a ser conhecida como "Sentinela do Sertão", desempenhando papel estratégico no policiamento do Centro-Oeste Paulista.