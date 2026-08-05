Lençóis Paulista - Pai e filha foram presos nesta terça-feira (4), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), suspeitos de comercializarem canetas emagrecedoras ilegais, sem o devido registro na Anvisa. Nesta quarta-feira (5), eles tiveram liberdade provisória concedida pela Justiça na audiência de custódia.

Após investigações conduzidas pela Delegacia de Lençóis Paulista, policiais civis e guardas civis municipais cumpriram mandado de busca no endereço dos investigados e localizaram cinco ampolas de medicamento para emagrecer sem o registro no órgão sanitário, além de 93 seringas e dois celulares.

O homem, de 47 anos, e a filha, de 23 anos, alegaram que o produto era para uso pessoal, mas, ao analisar os celulares dos dois, a polícia encontrou mensagens que apontaram a venda ilegal. Eles também não souberam informar a origem dos medicamentos, comprados em um grupo de WhatsApp.