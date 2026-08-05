Balbinos - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (5), o homem condenado por cortar as duas patas traseiras do fox paulistinha "Uísque", em setembro de 2023, em Balbinos (73 quilômetros de Bauru). Em razão das lesões, o animal acabou sendo sacrificado (leia abaixo).
Na ocasião, E.R.L. (somente as iniciais foram informadas) foi ouvido pela Polícia Civil e confessou o crime, registrado como praticar ato de abuso a animais. Um facão de corte de cana usado por ele foi apreendido.
O homem, hoje com 44 anos, foi condenado em um processo penal que transitou em julgado recentemente à pena de seis anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 78 dias-multa.
Com a publicação do acórdão, a Justiça determinou a expedição do mandado de prisão para o início imediato do cumprimento da sentença. E.R.L. foi preso nesta quarta-feira e permaneceu à disposição da Justiça.
Relembre o caso
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, no dia 7 de setembro de 2023, a tutora de Uísque encontrou o cão com as duas patas traseiras cortadas ao chegar do trabalho. Uma delas ainda estava presa ao corpo dele por um pedaço de tecido.
Segundo a mulher, o cachorro arrastou-se até sua casa já ferido e, no local, ela encontrou a pata decepada. Ele foi levado ao veterinário e a tutora optou pela eutanásia considerando custos da cirurgia e recuperação dolorosa para o animal.
Após investigações, o autor foi identificado e confessou o crime. Ele foi indiciado pela Polícia Civil por praticar ato de abuso a animais, denunciado pelo Ministério Público (MP) e condenado pela Justiça. Na época, também foi multado em R$ 9 mil pela Polícia Militar Ambiental.