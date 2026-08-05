Balbinos - A Polícia Civil prendeu, na tarde desta quarta-feira (5), o homem condenado por cortar as duas patas traseiras do fox paulistinha "Uísque", em setembro de 2023, em Balbinos (73 quilômetros de Bauru). Em razão das lesões, o animal acabou sendo sacrificado (leia abaixo).

Na ocasião, E.R.L. (somente as iniciais foram informadas) foi ouvido pela Polícia Civil e confessou o crime, registrado como praticar ato de abuso a animais. Um facão de corte de cana usado por ele foi apreendido.

O homem, hoje com 44 anos, foi condenado em um processo penal que transitou em julgado recentemente à pena de seis anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 78 dias-multa.