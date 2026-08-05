As unidades de Ensino Médio da rede estadual de Bauru, Jaú e Lins avançaram no Ideb (Índice de Desenvolvimento da Educação Básica) 2025. Dados divulgados nesta quarta-feira (5) pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) confirmam a tendência de melhora de toda a rede estadual.

De acordo com a avaliação, as médias da cidade de Bauru cresceram de 4,3, na comparação com a edição de 2023, para 4,4. No mesmo intervalo, Jaú registrou aumento de 4,5 para 5,0. Em Lins, por sua vez, a evolução foi de 4,1 para 4,2 no período.

Resultado do estado de SP no Ideb

Os resultados gerais da rede estadual de ensino apontam que, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, São Paulo passou de 6,2 em 2023 para 6,6 em 2025, e manteve a 5ª posição entre as redes estaduais. O resultado iguala a melhor média da etapa na série histórica, registrada em 2019, antes dos impactos provocados pela pandemia. A etapa também alcançou a melhor média de Língua Portuguesa em 20 anos do Saeb (Sistema de Avaliação da Educação Básica).