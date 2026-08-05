Após uma rodada com três jogos e três vitórias em Itaí no último fim de semana, a faixa etária 45+ do Somos Vôlei Bauru joga neste sábado (8/8) em Assis, novamente, pela Liga de Bauru – torneio anual que reúne equipes regionais.

As adversárias serão as mesmas: Igaraçu do Tietê às 9h, Itaí às 9h30 e Assis às 11h. Com entrada gratuita, os duelos serão disputados no ginásio do Assis Tênis Clube: rua Luís Carlos da Silveira, 10, Vila Tênis Clube.

Desde 2023

Sob comando do técnico Carlos Lenta, o Somos Vôlei Bauru está invicto na temporada com 33 triunfos em 33 confrontos por duas competições oficiais – a outra é a Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).