Após uma rodada com três jogos e três vitórias em Itaí no último fim de semana, a faixa etária 45+ do Somos Vôlei Bauru joga neste sábado (8/8) em Assis, novamente, pela Liga de Bauru – torneio anual que reúne equipes regionais.
As adversárias serão as mesmas: Igaraçu do Tietê às 9h, Itaí às 9h30 e Assis às 11h. Com entrada gratuita, os duelos serão disputados no ginásio do Assis Tênis Clube: rua Luís Carlos da Silveira, 10, Vila Tênis Clube.
Desde 2023
Sob comando do técnico Carlos Lenta, o Somos Vôlei Bauru está invicto na temporada com 33 triunfos em 33 confrontos por duas competições oficiais – a outra é a Superliga da CBVA (Confederação Brasileira de Voleibol Adaptado).
Os treinos ocorrem nas tardes de quartas e sextas-feiras no ginásio Darcy César Improta (Jardim Colonial). Criado em 2023 com caráter inclusivo, o projeto também oferece escolinha gratuita para mulheres na maturidade.
O patrocínio é de PCA Engenharia Térmica, Poloar Bauru, Onplay Comunicação Integrada e Marketing, Oral Unic e Concilig. Idealização: Associação Garra de Tigre. Apoio: Semel. Detalhes: (14) 98122-2021 ou (14) 99145-0691.