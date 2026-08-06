Lençóis Paulista - O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) realiza, nesta sexta-feira (7), em Lençóis Paulista (43 quilômetros de Bauru), a etapa regional do 30.º Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais. O encontro, que reúne prefeitos, vereadores, secretários e gestores públicos da região, contará com as presenças da presidente do TCESP, conselheira Cristiana de Castro Moraes, e outros nomes da cúpula e direção da Casa. As inscrições já realizadas seguem válidas automaticamente, e novos interessados podem se inscrever gratuitamente pelo link: https://go.tce.sp.gov.br/8ukse1.

Para essa rodada, foram convidados os municípios pertencentes ao círculo da Unidade Regional do TCESP de Bauru (UR-02), que incluem a própria cidade-sede da UR, bem como a anfitriã Lençóis Paulista, além de: Águas de Santa Bárbara, Agudos, Arandu, Arealva, Areiópolis, Avaí, Avaré, Balbinos, Bariri, Barra Bonita, Boracéia, Borebi, Botucatu, Brotas, Cabrália Paulista, Cerqueira César, Dois Córregos, Duartina, Espírito Santo do Turvo, Iacanga, Iaras, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, Lucianópolis, Macatuba, Manduri, Mineiros do Tietê, Óleo, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Pratânia, Presidente Alves, Reginópolis, São Manuel, Torrinha e Ubirajara.

O evento

O Ciclo de Debates é uma das principais ações de orientação pedagógica do TCESP. O objetivo é capacitar os gestores locais e prevenir erros na aplicação do dinheiro público, abordando temas centrais da administração como transparência, controle interno, prestação de contas, Nova Lei de Licitações e Ata de Registro de Preços.