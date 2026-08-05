07 de agosto de 2026
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1.ª CIA DA PM

Adolescente de 15 anos é apreendido com drogas no Centro de Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Polícia Militar/Divulgação
O garoto tinha uma pochete em seu pescoço onde foram localizados um pote contendo 14 pedras de crack, além de R$ 344,40 em dinheiro
O garoto tinha uma pochete em seu pescoço onde foram localizados um pote contendo 14 pedras de crack, além de R$ 344,40 em dinheiro

Um adolescente de 15 anos foi flagrado por policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores, na madrugada desta quarta-feira (5), comercializando drogas no Centro de Bauru. Ele foi levado ao plantão policial e apreendido em flagrante por ato infracional de tráfico.

Equipe em patrulhamento pela região central com o objetivo de coibir furtos e roubos avistou o adolescente na quadra 1 da avenida Pedro de Toledo, próximo à linha férrea, em um local conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi acompanhado e detido. O garoto tinha uma pochete em seu pescoço onde foram localizados um pote contendo 14 pedras de crack, além de R$ 344,40 em dinheiro.

Questionado pelos policiais militares, alegou que estava vendendo drogas naquele ponto para ajudar a namorada, que estaria grávida. Ele foi apresentado no plantão policial, na presença de um responsável, e permaneceu à disposição da Vara da Infância e da Juventude.

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