Um adolescente de 15 anos foi flagrado por policiais militares da 1.ª Companhia (1.ª Cia) do 4.º Batalhão de Caçadores, na madrugada desta quarta-feira (5), comercializando drogas no Centro de Bauru. Ele foi levado ao plantão policial e apreendido em flagrante por ato infracional de tráfico.

Equipe em patrulhamento pela região central com o objetivo de coibir furtos e roubos avistou o adolescente na quadra 1 da avenida Pedro de Toledo, próximo à linha férrea, em um local conhecido pelo comércio de entorpecentes.

Ao perceber a aproximação da viatura, ele tentou fugir, mas foi acompanhado e detido. O garoto tinha uma pochete em seu pescoço onde foram localizados um pote contendo 14 pedras de crack, além de R$ 344,40 em dinheiro.