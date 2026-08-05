As inscrições para a 5ª Caminhada da Fé, que será realizada no dia 18 de outubro na região de Bauru, já estão abertas. O evento terá início às 6h, com saída da FACOP/Fábrica de Barbantes, localizada na rua Luiz Gimenez Mocegose, 72, em Piratininga, e seguirá por um percurso de 22 quilômetros pela Estrada Velha, na zona rural, até o Seminário Santo Antônio, localizado na Estrada de Piratininga, km 4, em Agudos.

A organização iniciou a divulgação com antecedência para permitir que os peregrinos tenham tempo de se preparar para a viagem. Muitos participantes vêm de outras cidades e dependem do apoio das prefeituras para o transporte até o ponto de partida. Atualmente, há inscritos de 46 municípios, e a programação antecipada facilita a solicitação de ônibus, além da organização da alimentação e do retorno para casa após a caminhada. As inscrições são individuais e podem ser realizadas por meio do formulário on-line: https://forms.gle/XBRNXacxdDhVGi5R6.

De acordo com a organização da 5ª Caminhada da Fé e a comunicação do Seminário Santo Antônio, o evento tem registrado crescimento expressivo desde a primeira edição, realizada em 2022. Na estreia, cerca de 150 peregrinos participaram da caminhada. Em 2023, o número chegou a 500 participantes; em 2024, ultrapassou 1.200; e, na edição de 2025, foram registrados 2.522 peregrinos, consolidando a caminhada como uma das principais manifestações religiosas da região.