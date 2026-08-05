Policiais militares do 4.º Batalhão de Caçadores de Bauru prenderam em flagrante, na madrugada desta quarta-feira (5), durante patrulhamento pelo Parque Paulista, um homem que estava furtando fiação elétrica de um poste. O ladrão usou uma faca de pizza para cortar e, em seguida, arrancar cerca de 10 metros do material. O que chama a atenção nessa ocorrência é que esta foi a terceira prisão dele somente nos primeiros oito meses de 2026, todas pelo mesmo crime.

Segundo a corporação, a equipe flagrou o indivíduo sobre um poste, quando ele já havia cortado os fios de cobre. Ao receber a ordem para descer, o homem tentou fugir e, após ser alcançado, resistiu à abordagem policial, mas foi contido com o uso da força, que se fez necessária. O suspeito foi conduzido ao Distrito Policial de Bauru, onde foi elaborado o registro da ocorrência. Ele permaneceu preso e à disposição da Justiça pelo crime de tentativa de furto, o que não garante, outra vez, que ele irá para a cadeia.

Diante de uma onda de furtos que parece não ter fim na cidade, duas perguntas são levantadas pelos munícipes em 2026: quantas vezes a Justiça brasileira permitirá que um homem seja preso e solto pelos mesmos crimes? E quando ele será solto novamente?