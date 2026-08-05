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Homem furta fiação de loja e foge tranquilamente; VÍDEO

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
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Reprodução: Bauruzão Mil Grau
Homem foge arrastando a fiação furtada pela a avenida
Homem foge arrastando a fiação furtada pela a avenida

No fim da noite desta terça-feira (4), um homem foi flagrado furtando a fiação de cobre de um ar-condicionado de uma loja de semijoias na avenida Nossa Senhora de Fátima, no Jardim América, em Bauru.

No vídeo, é possível ver o suspeito cortando a fiação do equipamento, instalada no telhado do estabelecimento. Em seguida, ele joga os cabos no chão e deixa o local tranquilamente, arrastando a fiação pela avenida. A Polícia Militar foi acionada e registrou a ocorrência. O homem ainda não foi identificado.

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