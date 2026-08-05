Lucas Pavanelli, de 29 anos, que morreu durante uma partida de futebol entre amigos na noite desta terça-feira (4), em Bauru, estava casado havia apenas 1 ano e 6 meses. Ao lado da esposa, com quem compartilhava uma história de amor iniciada ainda no ensino médio, construiu uma família e deixou três filhos pequenos.

Em publicações nas redes sociais, a esposa mostra a trajetória do casal, que permaneceu unido por 13 anos antes de oficializar a união. As mensagens compartilhadas por ela retratam o carinho, a cumplicidade e o amor que marcaram a relação, além da dedicação de Lucas aos filhos.

Conforme divulgado pelo JC/JCNET, Lucas passou mal enquanto participava da partida de futebol com amigos, no bairro Alto Alegre. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado rapidamente e realizou manobras de ressuscitação no local, mas ele não resistiu. A morte precoce do jovem causou grande comoção entre familiares, amigos e pessoas que o conheciam. O velório e o sepultamento estão sendo realizados em Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru), cidade onde ele nasceu.