A Seleção Espanhola de Futebol conquistou a Copa do Mundo de 2026 neste domingo (19), ao derrotar a Argentina por 1 a 0 na prorrogação, no MetLife Stadium, em Nova Jersey. O gol que garantiu o bicampeonato mundial da Fúria foi marcado pelo atacante Ferran Torres aos 16 minutos do primeiro tempo da prorrogação. A emocionante conquista ocorre exatamente 16 anos após o primeiro título do país, obtido na Copa de 2010, na África do Sul.

O confronto no MetLife Stadium colocou frente a frente duas potências técnicas e com forte rivalidade tática. O tempo regulamentar foi marcado por um domínio notável da Espanha, mas terminou em 0 a 0. No entanto, o destino da partida mudou nos acréscimos do segundo tempo, quando o volante argentino Enzo Fernández recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo.

Com a vantagem numérica na prorrogação, o técnico Luis de La Fuente organizou o time para sufocar a defesa albiceleste. Aos 106 minutos de jogo, após jogada coletiva, Ferran Torres mandou a bola para o fundo das redes. O gol foi confirmado pelo VAR e garantiu a festa espanhola nos Estados Unidos.