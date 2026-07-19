Um homem procurado pela Justiça pelo crime de lesão corporal qualificada contra a mulher, no contexto da Lei Maria da Penha, foi preso na noite deste sábado (18), por volta das 21h30, no bairro Jardim Pedro Ometto, em Jaú. A captura foi realizada por policiais militares do Canil do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) durante patrulhamento.

Segundo a Polícia Militar, a equipe avistou o suspeito em um local isolado e decidiu realizar a abordagem em razão da atitude considerada suspeita. Durante a busca pessoal, nenhum material ilícito foi encontrado.

Na consulta aos sistemas policiais, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o homem pelo crime previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal, referente à lesão corporal qualificada contra a mulher, no âmbito da Lei Maria da Penha. O suspeito foi informado sobre a ordem judicial e encaminhado à Central de Polícia Judiciária de Jaú, onde o mandado foi cumprido. Ele permaneceu preso e ficou à disposição da Justiça.