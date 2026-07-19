19 de julho de 2026
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TRÂNSITO PERIGOSO

Colisão em Bauru arremessa motociclista a 10 m e o leva ao PS

Por Laura Reis | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução
Equipes de resgate atuam no atendimento às vítimas após colisão entre carro e motocicleta
Equipes de resgate atuam no atendimento às vítimas após colisão entre carro e motocicleta

Um motociclista de 27 anos ficou ferido na tarde deste domingo (19) após se envolver em um acidente com um Chevrolet Onix na rotatória da avenida Elias Miguel Maluf, na altura da quadra 12 da rua Mauro de Almeida Rocha, em Bauru. A vítima sofreu uma fratura exposta na perna, perdeu bastante sangue e foi socorrida em estado moderado ao Pronto-Socorro Central. O motorista do carro, que relatou ter batido a cabeça e apresentava nervosismo, também foi encaminhado à unidade para avaliação médica.

De acordo com informações apuradas no local junto a moradores e à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o motociclista seguia pela rotatória no sentido do bairro Vila Industrial quando teria avançado a sinalização de parada obrigatória. Na sequência, o Onix atingiu a motocicleta lateralmente.

Com o impacto, o motociclista foi arremessado cerca de 10 metros. Equipes de resgate prestaram os primeiros atendimentos no local antes de encaminhar as vítimas ao Pronto-Socorro Central. As circunstâncias do acidente serão apuradas pelas autoridades competentes.

Rastro de sangue e fragmentos da motocicleta evidenciam a violência do impacto na rotatória Foto: Laura Reis
Rastro de sangue e fragmentos da motocicleta evidenciam a violência do impacto na rotatória Foto: Laura Reis

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