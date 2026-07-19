A Polícia Militar Ambiental encerrou na sexta-feira (17) a Operação Guardião das Florestas, realizada entre os dias 13 e 17 de julho, com ações de fiscalização e prevenção de danos ambientais em 39 municípios das regiões de Bauru, Barra Bonita e Lins. A iniciativa teve como foco o acompanhamento da recuperação de áreas degradadas e a orientação sobre o cumprimento da legislação ambiental.

Ao longo da operação, equipes da 2ª Companhia de Polícia Militar Ambiental intensificaram as fiscalizações em pátios madeireiros e em áreas vinculadas ao Termo de Compromisso de Recuperação Ambiental (TCRA), documento firmado após autuações ambientais que estabelece prazos, metas e obrigações para a recuperação de áreas degradadas ou compensação de impactos, como o plantio de espécies nativas.

Além das fiscalizações, a operação reforçou o trabalho de orientação a empreendedores, produtores rurais e à população sobre a importância da regularização ambiental e do cumprimento dos compromissos assumidos para a preservação dos recursos naturais.