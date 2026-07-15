O Cira-SP (Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos) realiza nesta quarta-feira (15) operação para desarticular um possível esquema de comercialização de créditos de ICMS falsos, usados por empresas para reduzir indevidamente o imposto devido ao Estado. São cumpridos 38 mandados de busca e apreensão em seis cidades de São Paulo e duas no Paraná.

Participam da operação a Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo, o Ministério Público de São Paulo e a Procuradoria-Geral do Estado, com apoio das polícias Civil e Militar. Segundo as investigações, escritórios de advocacia e consultorias ofereciam a empresas paulistas créditos tributários com deságio (desconto sobre um ativo). Estes créditos eram apresentados como supostos "planejamentos tributários", como se tivessem sido regularmente autorizados.

A reportagem apurou que o advogado Nelson Wilians é um dos alvos da diligência. A reportagem da Folhapress procurou o advogado de Nelson Wilians por WhatsApp na manhã desta quarta, mas não obteve resposta. Wilians é fundador e CEO do escritório Nelson Wilians Advogados (NWADV), criado em 1999 e que se tornou uma das maiores estruturas de advocacia empresarial do país. Segundo o próprio escritório, a operação mantém unidades em todas as capitais brasileiras e representação no exterior, atuando em diversas áreas do direito empresarial.