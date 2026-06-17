A cobrança de dívidas e a concessão de crédito no Brasil estão entrando em uma nova era. Pressionado por índices de inadimplência que seguem elevados e pela necessidade de adaptação a um ambiente econômico e regulatório cada vez mais complexo, o setor vive uma transformação impulsionada pela inteligência artificial (IA), pela reforma tributária e por uma crescente preocupação com a experiência dos consumidores e dos profissionais da área.

O cenário foi tema central do 13º Fórum de Inovação IGEOC (Instituto Gestão de Excelência Operacional em Cobrança), presidido pelo bauruense Rodrigo Mandaliti e realizado recentemente em São Paulo. As discussões reuniram representantes de instituições financeiras, empresas de recuperação de crédito, especialistas em tecnologia e lideranças do mercado para debater os desafios que devem moldar os próximos anos do segmento.

Segundo projeções da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a inadimplência da carteira livre deverá permanecer acima de 5% ao longo de 2026, mantendo a recuperação de crédito como um dos pilares para a sustentabilidade financeira das instituições e das empresas que operam no setor. Entre os principais temas debatidos esteve o avanço da inteligência artificial, considerada pelos especialistas uma ferramenta já incorporada ao cotidiano das operações. Recursos de análise preditiva, automação de processos e personalização do relacionamento com os clientes estão entre as aplicações que vêm ganhando espaço.