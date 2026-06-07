Brasília - O Brasil não deve alcançar a maioria das metas para controlar casos de doenças crônicas não transmissíveis até 2030. A conclusão é de estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) que será publicado na edição de agosto da revista científica The Lancet Regional Health Americas.

Enquanto tabagismo e consumo de bebidas açucaradas estão em queda, números relativos a obesidade, diabetes, hipertensão e consumo abusivo de álcool caminham na direção oposta e devem piorar até o fim da década.

Os pesquisadores projetam que, em quatro anos, quase um terço dos brasileiros terá obesidade; mais de 1 a cada 10 pessoas conviverão com diabetes; e mais de 1 em cada 4 terão hipertensão. O consumo abusivo de álcool deve passar de 18,8% para 21,3% até 2030, com o maior avanço entre as mulheres.