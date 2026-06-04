A Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib) acompanha com preocupação os desdobramentos das investigações comerciais conduzidas pelo governo dos Estados Unidos que podem resultar na aplicação de tarifas adicionais de até 37,5% sobre determinados produtos brasileiros exportados para o mercado norte-americano.

Inicialmente, as discussões envolviam uma sobretaxa de 12,5% relacionada a uma investigação sobre cadeias produtivas e práticas de trabalho forçado. Entretanto, novas informações apontam que essa medida poderá ser somada a outras investigações comerciais já em andamento, ampliando significativamente o impacto potencial sobre diversos setores da economia brasileira.

Para o presidente da Acib, Paulo Roberto Martinello Junior, o momento exige atenção não apenas dos exportadores, mas de toda a cadeia produtiva nacional. “Estamos diante de uma situação que merece acompanhamento permanente. Os Estados Unidos são um dos principais parceiros comerciais do Brasil e qualquer aumento de tarifas pode afetar a competitividade dos nossos produtos, influenciar investimentos e gerar reflexos em toda a economia”, afirma.