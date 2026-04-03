A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria da Administração, segue com as inscrições de processo seletivo para vagas de estágio. A seleção é realizada pela empresa Recrutamento Brasil. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até às 12h do dia 12 de abril. As vagas são destinadas a estudantes matriculados no ensino superior nos cursos de Artes, Economia, Gestão de RH, Marketing, Nutrição, Rádio e TV, Produção Cultural, Produção Fonográfica, Produção Multimídia e Audiovisual, e Publicidade e Propaganda.

A jornada de trabalho varia entre 20 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 445,88, e 30 horas semanais, com bolsa-auxílio de R$ 668,87. Também são oferecidos vale-alimentação no valor de R$ 933,33 e vale-transporte.

Para se inscrever, os candidatos devem estar cursando a partir do primeiro ano. O processo seletivo será composto por uma única prova objetiva, com 30 questões distribuídas entre Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Gerais. A prova será aplicada de forma virtual no dia 14 de abril.