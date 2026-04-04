Quando os fios estão fracos, caindo e sem vida, é sempre o momento de se consultar com um dermatologista. Em geral, seu médico pode pedir alguns exames para verificar vitaminas e até uma possível anemia. Feito isso, o tratamento costuma envolver medicamentos orais e também tratamentos em consultório.

E é exatamente sobre as possibilidades em consultório que eu falo hoje. Existem muitas possibilidades para devolver vitaminas e recuperar a saúde dos fios. Confira!

MMP (Microinfusão de Medicamentos na Pele)