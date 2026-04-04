Quando os fios estão fracos, caindo e sem vida, é sempre o momento de se consultar com um dermatologista. Em geral, seu médico pode pedir alguns exames para verificar vitaminas e até uma possível anemia. Feito isso, o tratamento costuma envolver medicamentos orais e também tratamentos em consultório.
E é exatamente sobre as possibilidades em consultório que eu falo hoje. Existem muitas possibilidades para devolver vitaminas e recuperar a saúde dos fios. Confira!
MMP (Microinfusão de Medicamentos na Pele)
A MMP é um tratamento no qual um aparelho com microagulhas injeta medicamentos diretamente no couro cabeludo, atingindo camadas mais profundas da pele. As substâncias usadas variam conforme o caso e podem incluir fatores de crescimento, vitaminas, minoxidil ou outros ativos que estimulam o folículo piloso. O procedimento é feito em consultório e costuma causar apenas leve desconforto.
Os resultados mais comuns são a redução da queda, fortalecimento dos fios e estímulo ao crescimento de novos cabelos, ainda mais em casos de alopecia androgenética inicial ou moderada. Em geral, são indicadas de 3 a 6 sessões, com intervalos mensais, e os resultados tendem a aparecer progressivamente ao longo dos meses.
Intradermoterapia Capilar (Mesoterapia)
A intradermoterapia capilar consiste na aplicação de pequenas injeções superficiais no couro cabeludo, com um "coquetel" de ativos como vitaminas, minerais, aminoácidos e medicamentos específicos. O objetivo é melhorar a nutrição local e estimular a atividade dos folículos capilares enfraquecidos.
Esse tratamento ajuda a diminuir a queda e melhorar a qualidade dos fios, deixando-os mais fortes e espessos. Os efeitos são graduais e dependem da regularidade. São necessárias de 6 a 10 sessões, feitas semanal ou quinzenalmente, seguidas de sessões de manutenção.
Microagulhamento
O microagulhamento utiliza um rolo ou caneta com microagulhas que criam microperfurações no couro cabeludo. Essas microlesões estimulam a produção de colágeno, aumentam a circulação local e facilitam a absorção de ativos aplicados após o procedimento, potencializando os resultados.
É bastante utilizado para estimular o crescimento capilar e melhorar a densidade dos fios, especialmente quando combinado com medicamentos tópicos. Costuma ser indicado em 3 a 6 sessões, com intervalos de 30 a 45 dias, e os primeiros resultados costumam ser percebidos após alguns meses.
Laser Capilar e LEDterapia
O laser capilar e a LEDterapia são tratamentos não invasivos que utilizam luz de baixa intensidade para estimular os folículos capilares. A luz melhora a circulação sanguínea local, aumenta a oxigenação e prolonga a fase de crescimento do fio (fase anágena).
Os resultados incluem redução da queda, melhora na espessura dos fios e estímulo ao crescimento, especialmente quando associados a outros tratamentos. São necessárias múltiplas sessões, geralmente de 2 a 3 vezes por semana, por pelo menos 3 a 6 meses, com manutenção contínua para preservar os ganhos.
Plasma Rico em Plaquetas (PRP)
O PRP é um tratamento em que o próprio sangue do paciente é coletado, centrifugado e separado para obter um plasma rico em plaquetas. Esse plasma, cheio de fatores de crescimento, é então injetado no couro cabeludo para estimular a regeneração dos folículos capilares.
É considerado um tratamento biológico e natural, com bons resultados na redução da queda e estímulo ao crescimento de novos fios. São indicadas 3 sessões iniciais, com intervalo mensal, seguidas de sessões de manutenção a cada 4 a 6 meses, dependendo da resposta individual.
Essas são as principais possibilidades, que serão indicadas conforme a necessidade de cada pessoa - deve ser sempre recomendado pelo médico, ok?
Um forte abraço e até o próximo domingo!
Daniela Hueb - Médica, CRM-SP 96.027